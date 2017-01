Remodelação do primeiro Alfa Pendular adiada para fevereiro

Fonte oficial da EMEF adiantou à Lusa que "é um trabalho que nunca tinha sido realizado com este nível de profundidade, envolvendo uma multiplicidade de fornecedores e parceiros, que exige natural adaptação e aperfeiçoamento das soluções idealizadas face às condições reais em que se encontrava o comboio".A empresa refere ainda que foi necessário "rever e criar novas soluções e implementar novos processos que naturalmente, neste primeiro comboio, alargaram ligeiramente o prazo inicialmente previsto"."O primeiro comboio Alfa Pendular que está na oficina do Entroncamento está a servir como uma espécie de protótipo onde estão a ser implementadas as operações implícitas à remodelação proposta que foi apresentada publicamente - renovando o interior e exterior de comboio -- e à manutenção de meia vida", adiantou a empresa do grupo CP.De acordo com a empresa que está a realizar a renovação dos comboios, a previsão atual é que a intervenção na primeira composição "esteja terminada no próximo mês de fevereiro, a que se seguirá uma pequena fase de ensaios e testes, de modo a ser colocada em circulação com melhores condições de conforto e segurança".Na apresentação do plano, Manuel Queiró disse que o projeto de remodelação dos dez comboios vai desenvolver-se ao longo de três anos e acrescentou que o retorno deste investimento vai ser realizado ao longo da segunda vida deste material, à volta de 15 a 20 anos.O responsável disse então que o projeto vai contribuir para o aumento de passageiros e de serviços e adiantou que "o próprio reforço da frota será algo que se seguirá a esta ação".