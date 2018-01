Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro milhões vão pagar mais pela conta da luz

Rendimentos sobem em 2018 mas custo de vida aumenta.

01:30

Este ano há uma descida generalizada do IRS para quase todas as famílias, a par de uma atualização das pensões. No final do mês, a maior parte dos agregados vai ter mais dinheiro disponível, mas o custo de vida também sofrerá um ligeiro agravamento.



Para a maioria dos trabalhadores por conta de outrem e dos pensionistas, o alívio fiscal chega logo no início do ano, quando forem publicadas as novas tabelas de retenção na fonte, e que incluirão já o efeito da introdução de dois novos escalões. Para outros, o acerto é feito em 2019, no momento do reembolso do IRS do ano anterior. Também o regresso das progressões a mais de metade dos trabalhadores da Função Pública ajudará à subida dos salários líquidos. No setor privado, janeiro será também sinónimo da subida do salário mínimo para os 580 euros/mês, uma mexida que deverá abranger cerca de 800 mil pessoas.



Os pensionistas, além de pagarem menos IRS, também vão ver as reformas subirem entre 1% e 1,8%. Em agosto, o Executivo volta a repetir a atualização extraordinária de 2017, de forma a garantir que todas as pensões de velhice cresçam, pelo menos, dez euros, e que todas as pensões mínimas aumentem até seis euros.



Do lado dos custos, o agravamento da fatura da energia no mercado livre é um dos que mais pesam. Além disso, andar de carro também ficará mais caro: o ISP sobe, agravando o custo dos combustíveis, as portagens aumentam e o imposto de selo e o imposto sobre veículos são agravados. E os transportes públicos veem os preços agravar-se até 2,5%. Entre os bens de consumo, o pão sobe 20%, o leite deverá ficar 5% mais caro e o maço de tabaco custará mais 10 cêntimos.



Clientes pagam mais pela luz

Os clientes da EDP Comercial foram surpreendidos por aumentos na componente fixa da tarifa da eletricidade - a parcela que corresponde à potência do contador - e que nalguns casos chegam a atingir 28%. Segundo a ERSE, há 4,94 milhões de clientes no mercado livre de eletricidade, 84% dos quais - 4,1 milhões - com contrato na EDP Comercial. A empresa alega que a média da subida dos preços para este ano é de 2,5%. No mercado regulado, em que a ERSE fixa o preço das tarifas, a fatura vai até descer 0,2%: trata-se da primeira descida em 18 anos.



O cenário das subidas poderá, contudo, ser contornado, já que as famílias que estão no mercado livre podem desde ontem regressar à tarifa regulada, mantendo o mesmo comercializador, se este disponibilizar o novo regime, ou voltando ao fornecedor em mercado regulado, a EDP - Serviço Universal.



O processo que cria o regime equiparado ao das tarifas reguladas surgiu após uma proposta do PCP, que foi aprovada no Parlamento com os votos favoráveis do PS, BE, PEV e PAN.



Os operadores têm a partir de agora dez dias úteis para responderem aos clientes que solicitarem o acesso à nova tarifa e vão ter de passar a deixar explícito na fatura enviada o valor da diferença entre o preço praticado em regime de mercado e a nova tarifa equiparada ou regulada.



Prestação da casa deverá manter-se

Ainda não será este ano que os portugueses vão sentir a subida das taxas de juro de referência. Por isso, 2018 será mais um ano de folga, com as prestações da casa a manterem-se historicamente baixas.



Apoios sociais sobem à boleia da inflação

O Indexante de Apoios Sociais (IAS) sobe 1,8% para os 428,9 euros, arrastando os limites mínimo e máximo do subsídio de desemprego, todos os subsídios sociais de desemprego e o abono de família.