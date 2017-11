Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Representantes de trabalhadores da PT/Meo entregam na AR petição com 8 mil assinaturas

Em causa está a alteração da lei de transmissão de empresa ou estabelecimento.

Por Lusa | 17:35

Representantes dos trabalhadores da PT/Meo entregaram esta segunda-feira na Assembleia da República uma petição com 8.361 assinaturas que defende a alteração da lei de transmissão de empresa ou estabelecimento.



A "Petição contra o despedimento coletivo (a prazo) ... à portuguesa" foi entregue no parlamento, onde representantes dos trabalhadores da PT/Meo, da CGTP e da UGT se reuniram com o vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão, para exporem as principais questões que constam no documento.



Em declarações à Lusa à saída do parlamento, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom (STPT), Jorge Félix, explicou que uma das questões fundamentais prende-se com a "alteração da lei" que tem a ver com a transmissão de empresa ou estabelecimento - uma figura jurídica presente no Código do Trabalho - e com "direito de oposição do trabalhador".



Jorge Félix manifestou-se preocupado, pois a situação vivida na PT/MEO "pode vir a ser repercutida em todas as empresas da dimensão da Portugal Telecom", constituindo "uma forma perversa, abusiva e fraudulenta".



"As grandes empresas podem, deste modo, libertar-se de um grande número de trabalhadores, e isso é preocupante", salientou o sindicalista.



Os sindicatos têm acusado a Altice (dona da PT/Meo) de estar a utilizar a transmissão de estabelecimento de forma "fraudulenta" e apontam que 155 trabalhadores foram transferidos para outras empresas fora do universo da PT/Meo, tendo 26 deles rescindido contrato.