Resíduos em Almaraz por milhares de anos

Pedro Vaz, especialista em proteção radiológica, explicou aoque o armazenamento destes resíduos depende da sua radiotoxicidade: "Os de baixa perigosidade podem ficar umas dezenas de anos em piscinas, junto aos reatores, ou em contentores próprios de betão, até que diminua a radioatividade. Os mais perigosos, com uma semivida muito mais longa, que pode ser de milhares de anos, terão de ir para repositórios geológicos a centenas de metros de profundidade."

Os resíduos radioativos que serão depositados no aterro a construir em Almaraz podem permanecer lá por milhares de anos.O alerta foi do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, durante uma audição parlamentar para debater a central nuclear localizada a 100 quilómetros da fronteira portuguesa."O aterro vai guardar combustíveis já usados, mas ativos do ponto de vista radioativo. Não são mais dez ou menos dez anos. Discutimos milhares de anos, sobre materiais dos quais não sabemos se podem guardar esses combustíveis", afirmou o ministro, referindo-se ao betão também utilizado na construção dos aterros para resíduos radioativos: "Portugal tem de ser consultado se o funcionamento da central for prolongado."