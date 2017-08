Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Restaurante polémico admite usar pota em vez de polvo

Gerente do Made in Correeiros diz que só cobra "o que está na ementa".

Por B.E. | 01:30

O restaurante Made in Correeiros, em Lisboa, fechou esta quarta-feira por causa do "assédio da imprensa", mas vai "reabrir hoje", garantiu ao CM Tiago Ribeiro, 29 anos, um dos sócios-gerentes do estabelecimento que tem sido arrasado nas redes sociais devido aos preços excessivos.



"Cobramos o que está na ementa, como a ASAE já disse", afirmou, admitindo apenas uma irregularidade: "Usámos pota no arroz de polvo e tive de pagar uma coima."



Tiago diz que os preços são "normais". E frisa que o que aparece nas faturas como bacalhau com natas a 120 euros é "Mista de bacalhau para 4 pessoas".



"Vamos dar a volta, caso contrário vão 15 pessoas para o desemprego", disse.