Restaurantes ficam sem saleiros

Governo quer ainda restringir a venda de alimentos nas máquinas automáticas e incentivar a produção biológica.

A medida pretende igualmente incentivar as empresas do setor agroalimentar a reduzir o tamanho das porções dos alimentos e bebidas pré-embalados. "O elevado consumo de açúcar está relacionado com a obesidade e a diabetes, estando o consumo excessivo de sal associado à hipertensão arterial e à doença cerebrovascular", refere a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS).