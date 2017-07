Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retoma da economia sem espaço para filhos

Nos primeiros sete meses deste ano nasceram menos 1552 bebés do que em igual período de 2016.

Por João Saramago | 01:30

Pela primeira vez após a saída da troika, Portugal registou uma queda da natalidade. Nos primeiros sete meses do ano houve menos 1552 registos de nascimentos por comparação com igual período do ano passado. Entre janeiro e julho deste ano foram 44 556, quando em 2016 eram 46 108. Uma variação que representa uma descida de 3,4 por cento.



Termina assim o período de crescimento permanente da natalidade em Portugal desde a saída da troika em maio de 2014. Nos primeiros sete meses de 2014 nasceram 42 974. Valor que subiu para 43 263, em igual período de 2015. E no ano seguinte foram 46 108 , segundo os dados do Instituto de Registos e Notariado.



O fim da troika representou para Portugal o aliviar de algumas das medidas de austeridade e a disponibilidade de um maior rendimento por parte das famílias. Terminavam, assim, as medidas mais duras do plano de ajustamento financeiro acordadas, em abril de 2011, entre Portugal, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional. A dureza da política económica representou uma expressiva redução da natalidade.



Em 2010 nasceram 101 381; no ano da chegada da troika, os nascimentos desceram para 96 856, em 2012 nova queda para 89841, e em 2013 o número caiu para 82787.



A saída da troika e a retoma económica deram confiança às famílias para terem mais filhos. Em 2014 houve 82 367 nascimentos, mas um ano mais tarde verificava-se a primeira subida em cinco anos para 85 500 e em 2016 novo acréscimo: 87 126. Os mais recentes dados do Instituto de Registos e Notariado indicam que essa tendência de subida terminou. Também os indicadores do Instituto Nacional de Estatística expressam uma redução da natalidade nos primeiros meses.



Só Itália tem taxa de natalidade mais baixa que Portugal

Portugal é, depois da Itália e antes da Grécia, o país da União Europeia com a taxa de natalidade mais baixa. Nasceram no ano passado, em Portugal 8,4 crianças por cada mil habitantes. Pior só em Itália onde a taxa foi de 7,8. Na Grécia o valor alcançado foi, por sua vez, de 8,6. No topo dos nascimentos está a República da Irlanda com 13,5 bebés por mil habitantes, e Reino Unido e Suécia cada com 11,8.



"Possível entrada da natalidade numa fase de estagnação"

O professor Jorge Malheiros, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, entende que poderá haver uma "possível entrada da natalidade numa fase de estagnação", embora refira que não se pode ainda estabelecer uma tendência. Com a saída da troika, o investigador entende que foi criado "um capital de esperança com a criação de empregos e a reposição de rendimentos, mas são necessários mais estímulos".



6,6 milhões em 2100

Até ao século XXII, Portugal irá perder 3,7 milhões de habitantes de acordo com as contas das Nações Unidas. O relatório ‘Perspetivas da População Mundial’ indica que viverão 6,6 milhões no País em 2100.



172 milhões em Angola

Angola irá registar, nos próximos 83 anos, um dos maiores crescimentos demográficos do Mundo. Hoje com 29 milhões de habitantes, contará com 172 milhões em 2100. Moçambique hoje também com 29 milhões terá 135 milhões de habitantes.



Brasil perde habitantes

A ONU estima que o Brasil, o quinto país mais populoso, irá perder habitantes até 2100. Hoje regista 209 milhões de habitantes. Em 2050 serão 232 milhões. E meio século depois desce para 190 milhões.