Grandes rios de Portugal secam em Espanha

Tejo corre fraco em Espanha e chega a Portugal a conta-gotas.

Por Pedro Galego | 01:30

Os grandes rios ibéricos estão mais frágeis devido à falta de chuva. Em Espanha, o Tejo e o Guadiana enfrentam graves problemas de caudal, que transportam consequências para Portugal, onde estão a chegar a conta-gotas. No Parque Natural de Monfrague, na província espanhola de Cáceres, o maior rio da península já teve uma força e uma alegria bem distantes da realidade de hoje.



"O Tejo está como nunca o vi. Se não chover depressa, vamos ter problemas muito graves. É mau para tudo. Não só para o próprio rio, como para a agricultura, o regadio, o sequeiro, tudo", disse ao CM José Marquez, habitante de Torrejón el Rubio, localidade que fica a escassos quilómetros do Salto del Gitano, um ponto de conservação de várias espécies animais e onde o Tejo corre muito abaixo do que seria desejável, numa realidade que se nota em Portugal.



Já o Guadiana, antes de chegar a Portugal, é pouco mais do que um ribeiro e isso é visível na ponte da Ajuda - que separa Elvas de Olivença (Espanha). Hoje, as margens estão próximas, como há muito não se via. "Dá quase para passar a pé. Só me lembro de uma situação assim e já foi há muitos anos, ainda antes de estar construído o Alqueva", relata Marcos Silva, habitante de Olivença que percorre com regularidade os trilhos pedestres junto ao Guadiana.



Em território nacional, a barragem de Alqueva garante o armazenamento e um caudal regular a sul do paredão, para o Guadiana. O maior problema está do lado espanhol, a montante de Mérida, onde, além da falta de água, há troços do rio completamente cobertos por jacintos-de-água.



Uma planta invasora que está a transformar o curso do rio num autêntico pântano, o que pode trazer consequências ambientais para Portugal.



Planta invasora degrada qualidade das águas

O jacinto-de-água degrada a qualidade da água pois impede a entrada de luz solar e a sua oxigenação. A taxa de evaporação dos locais afetados é três a quatro vezes acima do normal.



No limite, a praga pode impossibilitar o consumo humano ou o uso agrícola da água. No Alqueva, existem barreiras de proteção contra esta planta invasora.



Risco de incêndio com tempo seco e aumento de temperaturas

O tempo seco, aliado à subida de temperaturas a partir de hoje – para valores acima da média para esta época do ano –, levou a Proteção Civil a alertar para o perigo de incêndios florestais no decorrer dos próximos dias.



O organismo relembra que é proibida a realização de queimadas.



Pescadores do Tejo perdem ganha-pão

A seca prolongada também já se nota junto à barragem de Belver, onde o leito do rio Tejo está quase seco e os pescadores não têm o que apanhar.



"Este rio era um luxo, a água branquinha, tomava-se lá banho e lavava-se a roupa, agora está assim, miserável, sem água, e ninguém quer saber dos pescadores, de quem vive desta triste sorte do rio", lamenta Manuela Martins, de 73 anos, que vive há 54 anos no bairro dos pescadores da Ortiga, Mação.



A jusante da barragem que separa os concelhos de Gavião (Portalegre) e Mação (Santarém), o leito está seco, quase dá para atravessar de uma margem para a outra. À falta de água, os pescadores da Ortiga acrescentam outro problema: "A poluição causada pelas fábricas de Vila Velha de Ródão", denuncia Francisco Pinto, pescador há 30 anos.



Também a Câmara de Mação está "indignada", por a água estar "turva e escura, com evidentes focos de poluição". A comerciante Helena Matias, 74 anos, diz nunca ter visto o rio tão seco.