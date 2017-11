Rosário Farmhouse é a nova presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

Antiga alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural substitui Armando Leandro no cargo.

Por Lusa | 13:07

Rosário Farmhouse é a nova presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), substituindo no cargo o juiz conselheiro Armando Leandro, que deixou o cargo a seu pedido.



A nomeação de Rosário Farmhouse foi divulgada no 'Facebook' da CNPDPCJ e confirmada hoje à agência Lusa por uma fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, segundo a qual a nova presidente já assumiu funções.



A comissão divulga ainda no seu Facebook a mensagem do juiz conselheiro Armando Leandro dirigida a todas as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens.



Na carta, Armando Leandro, que presidiu a comissão durante 12 anos, explica que cessou funções a seu pedido e agradece a cooperação e o trabalho desenvolvido pelas comissões de proteção de crianças e jovens ao longo dos anos.



"Venho saudar, com muito apreço, admiração e estima, todas as CPCJ [Comissão de Proteção de Crianças e Jovens] e seus membros atuais e anteriores, salientar o muito valioso trabalho que vêm desenvolvendo em favor das crianças, jovens, famílias e comunidades, e agradecer, penhoradamente, toda a muito prestimosa cooperação e as sensibilizantes e amigas atenções com que sempre tiveram a bondade de me honrar e enriquecer a minha aprendizagem humana e funcional", afirma Armando Leandro na missiva.



Deseja ainda os "votos das maiores felicidades" a todos que integram as comissões, convicto de que "continuarão na senda da realização cada vez mais conseguida" a sua "missão nobilíssima, essencial a um desenvolvimento individual e comunitário justo e de qualidade.



Armando Leandro, 82 anos, assumiu o cargo de presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco em setembro de 2005, tendo publicado vários trabalhos ligados à sua especialidade, nomeadamente sobre temas de Direito de Menores e de Família.



A nova presidente da CNPDPCJ, Rosário Farmhouse, foi diretora do Serviço Jesuíta aos Refugiados de Portugal, entre janeiro de 2003 e fevereiro de 2008, e exerceu as funções de Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural.