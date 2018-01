Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ryanair só permite uma mala na cabine

Novas regras entram em vigor esta segunda-feira.

01:30

A companhia aérea low cost Ryanair começa hoje a cobrar pela bagagem de mão, permitindo apenas as malas mais pequenas (35 cm x 20 cm x 20 cm) na cabine.



A nova política de bagagens passa ainda por colocar as malas de tamanho normal (55 cm x 40 cm x 20 cm) no porão gratuitamente antes da entrada no avião.



Paralelamente, a Ryanair reduziu as taxas de check-in de malas e aumentou o peso permitido de 15 kg para 20 kg, que passa a custar 25 euros em vez de 40 euros. Apesar das alterações, a empresa promete ter "tarifas ainda mais baixas", segundo o diretor de markting.