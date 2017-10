Sábado é dia de chuva de meteoros

Chuva de meteoros das Oriónidas prometem encantar o céu.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 10:12

Este sábado não vai querer tirar os olhos do céu. Depois das Dracónidas, no início do mês, este fim de semana verifica-se o dia de atividade máxima da chuva de meteoros das Oriónidas.

O ‘espectáculo natural’ vai poder ser visto em Portugal e em todo o mundo na noite de dia 21, mas têm um período de visibilidade (ainda que reduzida comparado ao deste sábado) até dia sete de novembro.

A chuva de meteoros das Oriónidas é o resultado dos detritos deixados pela passagem do cometa Halley, que ocorreu pela última vez em 1986.

É uma chuva considerada de fraca intensidade por isso, aconselha o Observatório Astronómico de Lisboa, deve-se "evitar noites nubladas e a poluição luminosa das grandes cidades, e procurar um horizonte desimpedido".

O nome Oriónidas é dado porque os traços de luz das estrelas cadentes parecem sair de um ponto da constelação de Orionte.