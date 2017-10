Sabe Bem ter um novo canal de vídeos no Correio da Manhã

Receitas saudáveis, fáceis e económicas, que se inspiram nos princípios da Dieta Mediterrânica.

O Correio da Manhã, em parceria com o Pingo Doce, lança o canal Sabe Bem. Trata-se de um novo espaço informativo e dinâmico, dedicado a receitas saudáveis, fáceis e económicas, que se inspiram nos princípios da Dieta Mediterrânica. Para facilitar a sua consulta e execução, as receitas são apresentadas em vídeo. Pode ver e rever, partilhar e experimentar as inúmeras sugestões que lhe vamos oferecer.

O Sabe Bem está presente a partir de hoje na primeira página do site do Correio da Manhã. O objetivo desta nova área é facilitar a vida dos portugueses, mostrando que é possível ter uma alimentação variada, equilibrada, saborosa e que desperta os sentidos. Os vídeos que constituem este canal são breves e elucidativos. Todos os meses conta com várias receitas que são sugestivas para ajudar a criar novos pratos que podem ser feitos para a comida do dia a dia ou para ocasiões especiais com a família e os amigos.

A nutrição e a alimentação representam dois pilares fundamentais da cultura e da vida dos portugueses. Nas últimas décadas, assistimos a diversas mudanças nos estilos de vida que acabaram por desviar a atenção dos sábios ensinamentos da Dieta Mediterrânica, o que acabou por ter uma grande influência na saúde e no bem-estar da maioria da população devido às alterações que fizemos com o que comemos, com especial ênfase nos hábitos dos jovens e crianças.

A Dieta Mediterrânica conta com o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). É uma herança cultural que merece ser preservada, e representa um selo de autenticidade, qualidade e saúde, assumindo grande importância para o bem-estar da população.

Nesta parceria do Correio da Manhã com o Pingo Doce, que se materializa no canal Sabe Bem, fazemos uma homenagem à nossa tradição e à nossa herança cultural gastronómica, registando e mostrando receitas em vídeo que celebram a alegria e a qualidade de vida que a comida inspirada na Dieta Mediterrânica proporciona. Conheça o canal Sabe Bem.