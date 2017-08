Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saiba como reduzir o impacto nefasto da quimioterapia

Fazer caminhada ou fracionar refeições pode minimizar efeitos do tratamento.

Por Bernardo Esteves | 09:25

A quimioterapia continua a ser um tratamento muitas vezes penoso para os doentes oncológicos. "Os efeitos secundários são muito fortes. Deixam uma pessoa debilitada, sem forças, além das náuseas, vómitos e dores. É muito desconfortável", conta Gisele Manjua, de 35 anos, que conseguiu superar um cancro na mama.



No Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) realizam-se 1200 sessões de quimioterapia por mês e são utilizadas estratégias para tentar minimizar o sofrimento. "No caso das náuseas e vómitos o fracionamento das refeições pode ajudar a controlar, embora, por vezes, seja preciso medicação de suporte", explica Sara Parreira, enfermeira responsável no serviço.



O cansaço é outro dos sintomas muito frequente. "A atividade física ajuda a minimizar o cansaço. Uma caminhada de 30 minutos por dia é suficiente", refere a enfermeira.



Um dos problemas é que os doentes omitem os efeitos secundários. "Por vezes evitam contar, com receio de parar o tratamento. Mas quanto mais precocemente forem reportados, mais fácil será controlá-los", afirmou a enfermeira.



Linha de apoio para os doentes

No Hospital Amadora-Sintra, os doentes têm uma linha telefónica para reportar efeitos indesejáveis. "Eles sofrem os sintomas em casa e a linha é importante para controlar a situação", disse Sara Parreira.



Vence doença descoberta na gravidez

Gisele Manjua, de 35 anos, soube há quase dois anos que tinha um cancro na mama. A doença apareceu na pior altura. "Estava grávida de sete meses quando foi descoberto. Tiveram de antecipar o parto e o bebé teve de nascer prematuro para eu poder iniciar os tratamentos, uma vez que a doença já estava um bocado avançada", conta a brasileira de Santa Catarina, que vive em Portugal há 11 anos.



Teve de realizar uma mastectomia e fez quimioterapia e radioterapia. Conseguiu superar a doença no Hospital Amadora-Sintra e agora realiza terapia biológica de prevenção. "Tem de se ter muita fé e acreditar sempre que vamos vencer. Agarrei-me aos meus dois filhos. Tinha muitos motivos para vencer, porque tinha cá quem precisava de mim. É preciso ter muita força e fé para ultrapassar", disse.



Conselhos para o coração da Fundação Portuguesa de cardiologia

A água é o maior constituinte do organismo, correspondendo em média num adulto a 60 % do seu peso, desempenhando várias funções. Como solvente, como meio de transporte dos nutrientes para as células, e de substâncias tóxicas resultantes do metabolismo para os rins, através dos quais são excretadas, e sendo fundamental na regulação da temperatura corporal, pois a evaporação da água transpirada permite o arrefecimento do corpo.



As necessidades de água são influenciadas pela idade, níveis de atividade física, condições climáticas, gravidez e aleitamento e várias Patologias.



A reposição diária de água perdida é essencial. Sugerimos valores médios diários de 35ml/Kg peso para adultos e de 50 a 60ml/kg peso para crianças/adolescentes.



Efeitos do calor: Esgotamento

O esgotamento ocorre devido à exposição ao calor dias consecutivos e à perda de fluidos. Esteja atento a sintomas como sede intensa, dor de cabeça, cãibras, cansaço, vómitos, palidez, alterações de consciência, respiração e pulso rápido.