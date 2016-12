Saiba como vai estar o tempo neste dia de Natal

Vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado no Algarve e nas terras altas das regiões centro e sul.



Para hoje, dia de Natal, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado e com neblina ou nevoeiro em Trás-os-Montes e Beira Alta.Vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado no Algarve e nas terras altas das regiões centro e sul.Está ainda prevista a formação de geada em alguns locais do interior, em especial do norte e centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob 'Aviso Amarelo', os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real devido ao nevoeiro.O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Segundo o IPMA, nestes quatro distritos do norte do país o nevoeiro poderá persistir até às 15:00 de segunda-feira, podendo dissipar-se temporariamente em alguns locais.