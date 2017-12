Saiba onde vão estar os radares da PSP no Natal e fim de ano

Polícia de Segurança Pública divulgou algumas das localizações de controlo de velocidade.

23.12.17

A Polícia de Segurança Pública divulgou no Facebook algumas das localizações para fiscalização de controlo de velocidade por radares no mês de dezembro. Em baixo, pode ver a lista dos locais para as épocas de Natal e Passagem de Ano.

AVEIRO

26-dez-17 13H00/19H00 Rua dos Campinos e Rua da Cega – Aveiro

28-dez-17 18H00/24h00 EN 109, Km 58.1 – Aveiro

29-dez-17 09H00/13H00 Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

29-dez-17 15H00/19H00 Rua das Águas – São João da Madeira

BRAGA

29-dez-17 21:00 Av. Miguel Torga – Braga



CASTELO BRANCO

28-dez-17 07h00/10h00 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã



COIMBRA

26-dez-17 09H00 Av. Inês de Castro – Coimbra

27-dez-17 14H00 Ponte Edgar cardoso – Figueira da Foz



ÉVORA

27-dez-17 09H00 R-114-4 – sentido Arraiolos/Évora



FARO

29-dez-17 09H30/12H00 EN 125 – Sítio do Molião – Lagos



LEIRIA

26-dez-17 14H00/17H00 Via de Cintura Interna – Alcobaça



LISBOA

28-dez-17 14h00/18h00 Av. Padre Cruz – Lisboa



PORTO

28-dez-17 08H00/12H00 Estrada D. Miguel – Gondomar



SANTARÉM

29-dez-17 15H30/19H30 Rua Engenheiro Ferreira Mesquita – Entroncamento



SETUBAL

28-dez-17 14H00 Av. do Bocage – Barreiro



MADEIRA

27-dez-17 14H00 VR 1, Av. do Infante, Rua 5 de outubro e Rua Pestana júnior

29-dez-17 07H00 Via Expresso 3 Km 1 sentido Sul – Norte

29-dez-17 14H00 VR 1, Av. do Infante, Rua 5 de outubro e Rua Pestana Júnior

29-dez-17 14H00 Rua da Ribeira – Machico