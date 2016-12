Saiba qual o estado do tempo para esta terça-feira

O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro do continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina ou nevoeiro no nordeste transmontano e na parte norte da Beira Alta até final da manhã, podendo persistir em alguns locais.A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente moderado nas terras altas e formação de geada, em especial no interior.No sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade, por nuvens altas, no Algarve e Baixo Alentejo, vento em geral fraco do quadrante leste, soprando temporariamente moderado na costa sul e nas terras altas, formação de geada em alguns locais do interior e neblina ou nevoeiro matinal nas regiões do interior.Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 06 e 14 graus Celsius, no Porto entre 06 e 16, em Vila Real entre 0 e 09, em Viseu entre 03 e 13, em Bragança entre 0 e 10, na Guarda entre 0 e 08, em Castelo Branco entre 03 e 14, em Coimbra entre 04 e 15, em Santarém entre 04 e 16, em Évora entre 03 e 16, em Beja entre 05 e 16 e em Faro entre 09 e 18.