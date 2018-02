Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saiba se ficou Euromilionário/a esta sexta-feira

Já são conhecidas a chave vencedora do Euromilhões e do M1lhão desta sexta-feira.

21:29

Já é conhecida a chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira.



A chave sorteada do Euromilhões é composta pelos números 14, 34, 36, 39, e 48.



As estrelas 2 e 3 completam a combinação que vale o primeiro prémio do sorteio.



Também já é conhecido o número vencedor do M1lhão, que saiu em Braga: MKB 00325.



Segundo a informação divulgada pela Santa Casa da Misericórdia esta sexta-feira, não há quaisquer totalistas neste sorteio, pelo que o próximo terá um primeiro prémio de 116 milhões de euros.



De resto, em Portugal apenas saíram um segundo (que valeu cerca de 39 mil euros) e um terceiro prémios (no valor de pouco mais de 4 mil euros).



Nota: esta informação não dispensa a consulta da lista oficial.