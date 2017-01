EDP corta eletricidade a dez concelhos. O seu pode ser um deles

Os concelhos afetados são Coimbra, Figueira da Foz, Santo Tirso, Trofa, Azambuja, Cartaxo, Ferreira do Zêzere, Tomar, Lisboa e Albufeira. No anúncio são depois enumeradas as freguesias, em alguns casos apenas uma rua de uma freguesia, noutros várias ruas de uma freguesia.A maior interrupção vai verificar-se em três freguesias do concelho de Tomar, onde a interrupção no fornecimento de energia elétrica pode durar sete horas, entre as 06h00 e as 13h00. Noutras situações, a interrupção durará seis horas, como é o caso das quatro freguesias afetadas do concelho da Figueira da Foz e de duas do concelho da Azambuja.Na resposta envida à Lusa, a empresa afirma que "os trabalhos são realizados no mais curto espaço de tempo sendo a sua duração, em regra, menor que a que é indicada".No concelho da Trofa, a interrupção será de apenas 30 minutos, enquanto no concelho de Lisboa as zonas afetadas vão sofrer um corte de energia entre as 08:00 e as 08:30 e depois entre as 14:00 e as 14:30."Devido a situações imprevistas, os trabalhos poder-se-ão prolongar até às 15:00", alerta ainda a EDP no anúncio publicado hoje.