Saiba tudo o que muda com o Novo Estatuto Jurídico dos Animais

Quem encontrar um animal perdido e o devolver ao dono passa a serPara além disso, e segundo a Lei 8/2017, o "em caso de fundado receio de que o animal achado seja vítima de maus-tratos pelo seu proprietário".. Se o animal morrer, o dono tem direito a "indemnização adequada pelo desgosto ou sofrimento moral". Nestes casos, quem decide o montante da indemnização é o tribunal., punível com pena de prisão até três anos ou pena de multa.Todas estas alterações à legislação entram em vigor a 1 de maio e resultaram de projetos de lei do PS, PAN, PSD e BE.