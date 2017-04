Salmão de 13 quilos capturado em Vila Nova de Cerveira

"Antes deste exemplar outros foram capturados naquele rio internacional nos últimos dias, embora de menor dimensão e que são servidos à mesa dos restaurantes locais aos apreciadores deste prato", referiu a autarquia.



Um salmão com 13 quilos de peso e um metro de comprimento, caso raro no rio Minho, foi capturado em Vila Nova de Cerveira, por dois pescadores locais, informou esta quarta-feira a Câmara local.Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela autarquia revelou tratar-se de "um caso raro pelo peso e pela dimensão"."De acordo com os registos históricos, nas décadas de 60 e 70 era normal capturarem-se salmões no rio Minho com cerca de 20 quilos. No entanto, e apesar dos poucos indicadores relativos aos últimos anos, estima-se que estes casos são muito raros, sendo a dimensão mais comum entre os quatro e oito quilos", sustentou aquele município do distrito de Viana do Castelo.