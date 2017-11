Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvam 60 golfinhos em dia de pesca

Lance de pescado perdido ia render cerca de 900 euros.

Por Silvana Araújo Cunha | 06:00

Um grupo de pescadores de arte xávega salvou, ontem de manhã, cerca de 60 golfinhos ao largo da praia de Mira, em Mira. Os homens perderam o lance de pescado do dia para evitar a morte dos mamíferos, maioritariamente fêmeas e crias. "Sentiram um reboliço fora do normal nas redes.



O mestre da embarcação mandou parar a rede e largou a ponta sul para libertá-los", explicou ao CM Sousa Leigo, agente de 1ª classe da Polícia Marítima de Aveiro. "Se fossem negligentes traziam para a costa dezenas de golfinhos mortos mas não perdiam os cerca de 900 euros que apanhariam em pescado", disse.



Os biólogos do Centro de Recuperação de Animais Marinhos estiveram no local. Todos os golfinhos sobreviveram para "alegria dos pescadores".