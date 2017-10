Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sangue perdeu 12829 dadores num só ano

Instituto do Sangue e Transplantação tem por cobrar mais de 7,5 milhões de euros.

Por Sónia Trigueirão | 01.10.17

Há menos dadores de sangue e o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) está a enfrentar dificuldades financeiras, com o Estado no topo das entidades devedoras.



Segundo o relatório de gestão do IPST de 2016, estão por cobrar mais de 7,5 milhões de euros, e o resultado líquido do ano passado foi negativo em mais de 12,2 milhões de euros.



Já quanto ao número de dadores, "verifica-se uma menor disponibilidade da presença em sessões móveis de colheita, obrigando a um reforço destas e mesmo nessa situação verificou-se, durante o ano de 2016, um decréscimo de 12 829 dadores inscritos em relação ao exercício anterior". O IPST tinha inscritos nas brigadas móveis 170 584 dadores.



De acordo com o mesmo documento, também se registou uma diminuição de 6858 unidades de sangue colhidas em 2016 comparativamente a 2015, facto que, segundo o relatório de gestão, "acompanha a tendência terapêutica nacional e internacional de menor utilização de unidades de sangue". No total, foram colhidas 188 396 unidades de sangue.



O relatório do IPST refere que o Ministério da Saúde foi informado várias vezes da existência de "avultadas dívidas de entidades públicas, que não reportam as mesmas, o que faz com que o instituto tenha cada vez mais dívida acumulada". Mantendo-se a dificuldade desta cobrança das dívidas de clientes públicos, prevê-se que o instituto terá problemas de tesouraria e consequentes problemas de fundos disponíveis, "bem como o aumento do prazo médio de pagamentos a fornecedores".



O conselho diretivo do IPST, liderado por João Paulo Almeida e Sousa, conclui no documento de gestão que o organismo necessita "de uma diminuição urgente das dívidas de clientes do Estado e de ter subsídios que custeiem a área da transplantação".



Dificuldades no recrutamento de recursos humanos

u Os custos do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) com o pessoal diminuíram em 2016, de 13,6 milhões para 13,4 milhões de euros. O relatório de gestão revela que há dificuldades em recrutar "porque os concursos são muito morosos", ficando "algumas vezes desertos", ou as "vagas são ocupadas pelo pessoal do mapa do IPST", que concorre "para mudar de carreira".



Instituto recorre a tarefeiros para efetuar as colheitas

Dos 556 funcionários do Instituto Português do Sangue (IPST), no ano passado, 110 (médicos e enfermeiros) foram contratados em regime de tarefa. Em 2015, foram 109 os tarefeiros. Segundo o relatório de gestão do IPST, "continua a ser sentida a necessidade da existência de prestações de serviços, em particular em regime de tarefa, como forma de garantir o desenvolvimento da colheita de sangue com vista à autossuficiência nacional".



PORMENORES

Flexibilidade de horário

Revela o relatório de gestão do IPST de 2016 que as colheitas de sangue apresentam grande assimetria semanal e em determinadas épocas do ano, sendo os fins de semana e feriados os dias de maior disponibilidade dos dadores. Com os contratos em regime de tarefa há uma maior capacidade de resposta, por permitirem uma maior flexibilidade de horário.



Menos 9,8 milhões

O Instituto do Sangue e Transplantação registou, no ano passado, uma diminuição das prestações de serviços de Unidades Terapêuticas de Sangue em 27,54% face a 2015, o que representa uma quebra de 9,8 milhões de euros. Esta descida deve-se à diminuição de preços imposta por uma nova tabela, refere o relatório da entidade.