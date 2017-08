Santa Casa obriga a identificação de apostadores com prémios de 2 mil 5 mil euros

O levantamento de prémios dos Jogos da Santa Casa da Misericórida vai mudar a partir do próximo domingo, 6 de agosto. Pondo em prática as alterações anunciadas no final do mês passado, quem quiser levantar prémios entre 2 mil e 5 mil euros terá de indicar o seu número de conta e mas também os dados pessoais que constam do cartão do cidadão.



A medida está relacionada com a aplicação de uma directiva europeia sobre branqueamento de capitais, que ainda não foi transposta.

Em declarações à TSF o vice-provedor da instituição, Edmundo Martinho, explica o que "haverá um processo de identificação adicional que não era feito até agora. A partir dos 2.000 euros (inclusive) faz-se um processo de validação de alguns dados de identificação, porque até esta altura o único pedido que se fazia era o NIB ou IBAN", detalha o responsável.