Santos disparam preço da sardinha

Nos próximos dias, os pescadores vão, contudo, inverter o sentido das embarcações para norte, para Matosinhos.



Recorde-se que, noutros anos, em véspera de São João, o cabaz foi vendido a 200 euros, ou seja, a 9 euros o quilo.



Uma decisão acertada para o negócio, pois segundo os dados disponibilizados pela Docapesca, a sardinha atingiu na última semana o preço por quilo de venda em lota de 3,66 euros em Peniche. Na Figueira da Foz, o quilo custou 2,14 euros.Nos próximos dias, os pescadores vão, contudo, inverter o sentido das embarcações para norte, para Matosinhos.Recorde-se que, noutros anos, em véspera de São João, o cabaz foi vendido a 200 euros, ou seja, a 9 euros o quilo.

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60%

20%

20%

20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







60% Muito insatisfeito

60%

20%

20%

20% Muito satisfeito pub

O preço do quilo da sardinha não pára de aumentar e deverá subir ainda mais até à véspera de São João, a 23 de junho.Os arraiais dos Santos Populares são os responsáveis pelo disparar da procura. A sardinha é vendida, à unidade, a um preço que varia entre um e dois euros, mas na véspera de Santo António, em Lisboa, atingiu os três euros.Em Vila do Conde o cabaz com 22,5 quilos é vendido, em média, a 26 euros, o que representa o preço de 1,15 euros o quilo. Valor que levou os pescadores, na véspera do Santo António, a rumarem mais a Sul, tal como referiu aoo presidente da Própeixe, Agostinho da Mata. "Os santos lá [em Lisboa] já começaram e não podíamos perder a oportunidade de ganhar mais algum dinheiro", referiu.