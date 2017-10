Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santuário de Fátima celebra 100 anos do Milagre do Sol

Milhares estão em Fátima para a última grande manifestação de fé deste ano.

Por Isabel Jordão | 01:30

É em festa que o Santuário de Fátima está a encerrar o Centenário das Aparições. A Procissão das Velas, que ontem foi vivida por milhares de fiéis, é um dos momentos altos da última peregrinação do ano, na qual é recordada a sexta aparição da santa.



"O Santuário deve ser um oásis de espiritualidade. É preciso que seja mais para que as pessoas refresquem a sua fé, encham o seu próprio coração", considerou D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, ao jornal ‘Voz da Fátima’. O bispo frisou que o centenário "conseguiu provar" que Fátima não é uma subcultura.



Ontem, na apresentação do programa para os dois dias de peregrinação, o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, referiu que agora abre-se "um novo capítulo na vida do Santuário". "Mantém-se fiel à sua matriz, procurando chegar a todos os peregrinos", mas é também "um lugar fundamental enquanto centro cultural", disse Carlos Cabecinhas.



As comemorações do Centenário das Aparições começaram a ser preparadas em 2010, logo após a visita do Papa Bento XVI, e tiveram o ponto alto em maio deste ano, com a presença do Papa Francisco. Ao longo de sete anos de "itinerário temático", o Santuário de Fátima realizou mais de 150 iniciativas.



A última grande peregrinação, que começou ontem e termina hoje, inclui uma projeção multimédia na fachada da basílica antiga e um concerto pelo Coro e Orquestra Gulbenkian, dirigidos pela maestrina Joana Carneiro, com duas obras inéditas. Será hoje, pelas 18h30, após a sessão solene presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sendo o espetáculo transmitido nos ecrãs gigantes instalados no recinto. A projeção multimédia será feita numa tela gigante com mais de três mil metros quadrados e conta os marcos históricos e espirituais das Aparições.



Mais de 70 mil peregrinos viram o Milagre do Sol

Mais de 70 mil pessoas assistiram há 100 anos ao chamado Milagre do Sol. É o acontecimento mais extraordinário e enigmático da história das Aparições. Não apenas pelo facto em si, mas porque fora anunciado três meses antes, a 13 de julho, data da terceira aparição. Nesse dia, a irmã Lúcia pediu à Virgem de Fátima um milagre, para que as pessoas acreditassem nos Pastorinhos. Segundo a carmelita, Nossa Senhora respondeu que sim, que a 13 de outubro faria um milagre que todos iriam ver, para acreditar.



Não estranha, pois, que milhares de fiéis se tenham deslocado à Cova da Iria, oriundos de todo o País, e até de Espanha.



De acordo com os relatos da altura, o dia estava tempestuoso, com muita chuva e vento, quando, de repente, as nuvens se dissiparam, e o astro surgiu brilhante no céu. Pouco depois, já com os Pastorinhos diante da azinheira onde aparecia Nossa Senhora, o sol ganha a cor de prata fosca, sendo possível olhá-lo sem qualquer esforço. É então que se dá o fenómeno: o sol começa a tremer, sendo possível vislumbrar movimentos bruscos, ‘descido’ do alto e ‘tocando’ terra. Muitos viram--no, também, rodopiar sobre si e mudar de cor.



O acontecimento, que terá durado entre 10 e 15 minutos, encontra-se profusamente testemunhado e, ainda que nem todos tenham visto exatamente o mesmo, fiéis de todas as idades e estratos sociais foram unânimes nos seus depoimentos: o sol bailou em Fátima no dia 13 de outubro de 1917.



Em 1950, o Papa Pio XII garante ter visto o ‘milagre do sol’ nos jardins do Vaticano.