Saiba que temperaturas esperar para dia 11 de novembro.

Por João Saramago | 15:31

O Dia de São Martinho (11 de novembro) será marcado pelo bom tempo de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

As previsões apontam para céu pouco nublado em todo o Continente e a indicação de temperaturas amenas, com 20 graus de máxima em Lisboa e no Porto.

No Algarve, o chamado Verão de São Martinho será ainda mais vincado com a indicação de 22 graus de máxima em Faro e a presença de céu limpo no próximo domingo e segunda-feira.