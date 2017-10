Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SATA Air Açores com atrasos após avião ser atingido por um raio

Reparação do aparelho provocou constrangimentos nos horários da companhia aérea.

16:18

A operação da SATA teve que ser reprogramada, podendo ocorrer atrasos durante o fim de semana, na sequência de um raio ter atingido uma aeronave na sexta-feira, o que obrigou à sua reparação, segundo porta-voz do grupo.



"Foram reprogramados alguns voos, vão ser verificados alguns atrasos, porque obviamente a falta de uma aeronave cria sempre alguns constrangimentos ao nível dos horários previamente estipulados, mas os passageiros vão ser todos distribuídos por outros voos e chegar aos seus destinos ainda hoje", afirmou à Lusa António Portugal.



O porta-voz da SATA adiantou que um voo da Sata Air Açores, com origem nas Flores e destino Ponta Delgada, foi atingido na sexta-feira ao fim da tarde por um raio, tendo continuado a viagem para Ponta Delgada "sem qualquer problema no voo".



Segundo António Portugal, o Q200 da Sata Air Açores "chegou normalmente" ao aeroporto de Ponta Delgada e "até iria sair para fazer o voo subsequente" tendo sido detetadas "pequenas fissuras" antes de levantar voo.



"Na verificação que é normal fazer em todos os voos antes da partida, pelos nossos técnicos de manutenção, foi verificado que o raio tinha danificado levemente a estrutura traseira da aeronave. Está a ser sujeita neste momento a alguns trabalhos de manutenção para reparação destes pequenos danos provocados pelo raio", explicou.



António Portugal adianta que o voo trazia a bordo trinta passageiros da Ilha das Flores para a Ilha de São Miguel e garante que estas "são situações normais numa época como esta" e que os passageiros não deverão ter sentido a descarga elétrica.



"As aeronaves estão preparadas para descargas elétricas e não houve qualquer interrupção de sistemas elétricos, absolutamente nada. Não se aperceberam [os passageiros] embora com estas condições de tempo a viagem seja sempre feita com alguma turbulência", sublinhou.



A aeronave "está neste momento a ser intervencionada" e por isso a operação da Sata Air Açores teve de sofrer algumas alterações "de horário e de rota", sendo que todos os passageiros estão a ser informados.



Neste momento, garantiu, não estão previstos cancelamentos.



Para além deste Q200, António Portugal admite que existe outro Q200 que está "em trabalhos de manutenção de rotina" e um Q400 que "está a ser intervencionado" depois de uma aterragem de emergência na semana passada, nas Lajes da Terceira, devido a fumo no "cockpit", que não causou feridos.



A Sata Air Açores conta ter operacional o Q200 atingido esta sexta-feira por um raio na próxima segunda-feira.