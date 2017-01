Saúde 24 custa ao Estado 12 euros por chamada

"Aquelas 190 mil urgências que dizem que evitam são ranhocas e febrículas. (...) Essas deviam poder ser resovidas com um telefonema para o médico ou enfermeiro de família. Quando a linha foi criada, justificou-se, porque haviam dois milhões de utentes sem médico, mas agora vai deixar de se justificar", adiantou o polémico Bastonário.

O Bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, que já havia afirmado considerar a Linha Saúde 24 "inútil", revelou agora em declarações à imprensa, que cada chamada efetuada por um doente para a linha custa 12 euros ao Estado."É um valor superior ao valor hora de um médico, e se o problema do doente ficar resolvido custa 16. Não brinquemos com coisas sérias. Aquilo é uma caixa registadora", revelou o Bastonário, que estás prestes a entregar a pasta da Ordem dos Médicos, a um dos candidatos que lhe irão disputar o seu lugar: Álvaro Beleza, João França Gouveia, Jorge Torgal ou Miguel Guimarães.Defensor do encerramento da Linha Saúde 24, José Manuel da Silva, argumenta que esta deixará de ser necessária quando todos os portugueses passarem a ter médico de família.