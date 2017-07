Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saúde falha prazos para novos remédios

Autoridade Nacional do Medicamento indica respostas para comparticipação entre 75 a 90 dias.

Por André Pereira | 01:30

A comparticipação do Estado a medicamentos inovadores devia ser decidida num prazo máximo de 75 dias úteis no caso de genéricos ou de 90 para os restantes, conforme informação do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento. A espera média, porém, ultrapassa os 19 meses. São 598 dias, mais de um ano e meio desde o pedido da indústria farmacêutica até à decisão do Infarmed.



O atraso nos tempos de resposta consta num estudo feito pela Apifarma – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, junto dos laboratórios associados. Os dados, conforme apurou o CM, dizem respeito à situação em maio e dão conta de 58 medicamentos inovadores ainda à espera de decisão. Destes, metade destinam- -se a oncologia (38 por cento) e diabetes (12 por cento).



Segundo o mesmo estudo, as farmacêuticas associadas à Apifarma obtiveram autorização de introdução no mercado para um total de 194 novas substâncias ativas entre 2011 e 2016. Destas, 105 conheceram uma decisão quanto ao financiamento público: 99 aprovadas e 6 indeferidas.



As restantes 31 ou não pediram comparticipação do Estado, arquivaram o pedido por decisão do laboratório ou viram revogada a autorização de introdução no mercado.



14 substâncias aprovadas só em 2017

Entre janeiro e junho deste ano foram concluídos 30 pedidos de aprovação de novas substâncias. Segundo o Infarmed, 14 foram aprovados e 16 foram indeferidos ou arquivados a pedido da empresa.



"O número de substâncias inovadoras aprovadas em 2017 é superior ao do mesmo período do ano passado", referiu o Infarmed ao CM, ao que acrescenta: "A expectativa é de que em 2017 se mantenha ou ultrapasse o volume de aprovações de 2016".



Sem explicação para demora na decisão

Confrontado pelo CM, o Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento não explicou as razões para o atraso na aprovação dos remédios inovadores. Respondeu que "este ano, não só foram aprovados mais medicamentos, como foi possível reduzir o passivo existente".



SAIBA MAIS

219

novas substâncias foram aprovadas desde 2011 pelo Infarmed. O ano de 2016 foi o que maior número (51) de aprovações registou. A maioria das substâncias inovadoras destinam-se a áreas como oncologia, hepatite C, asma ou Parkinson.



Infarmed e Apifarma

O Infarmed, criado em 1993, tem como missão regular supervisionar os medicamentos e produtos de saúde. A Apifarma, criada em 1975, representa a indústria farmacêutica que desenvolve novos medicamentos.