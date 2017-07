Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seca obriga a racionar água em 15 municípios

Comissão interministerial aprova conjunto de medidas a aplicar nas zonas mais afetadas.

Por Raquel Oliveira | 01:30

Quinze municípios alentejanos têm de adotar medidas de redução do consumo de água, nomeadamente nas regas de jardins e hortas, e proibir o enchimento de piscinas e lavagens de carros. Estas medidas foram anunciadas ontem no final da primeira reunião da Comissão Permanente da Seca.



Alcácer do Sal, Aljustrel, Alvito, Ferreira do Alentejo, Grândola, Santiago do Cacém, Sines, Viana do Alentejo, Almodôvar, Castro Verde, Redondo, Alandroal, Arraiolos, Arronches e Borba são os primeiros municípios a sofrer limitações, que poderão estender-se a outros.



A redução de consumos urbanos é uma das oito medidas aprovadas pelos ministros do Mar, Ambiente, Agricultura e ministro Adjunto, no âmbito do primeiro Plano de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca. Limitações no licenciamento de novas captações subterrâneas e medidas de contingência no uso dos recursos das albufeiras são outras medidas.



A falta de água é preocupante e as albufeiras registam os piores níveis desde 1995, sublinhou o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.



PORMENORES

Junho é dos mais quentes

A temperatura média global de junho de 2017 (16,32 graus) é a terceira mais alta registada nesse mês desde 1880. São mais 0,82 graus do que a média registada em todo o século XX.



Piores só 2016 e 2015

Segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera, dos EUA, junho de 2016 é o junho mais quente de sempre, seguido de junho de 2015.



Terceiro em Portugal

Em Portugal, junho de 2017 (22,34 graus) foi o terceiro mais quente de sempre, atrás do de 2004 (23,25) e 2005 (22,81).