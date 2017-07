Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seca obriga a retirar peixes das albufeiras

Carpas mais pequenas vão ser sacrificadas para salvar populações de barbos e achigãs.

Por Raquel Oliveira e João Saramago | 01:30

A seca que se está a fazer sentir, sobretudo no Alentejo, vai obrigar à remoção de peixes das albufeiras do Divor (Arraiolos) e de Pego do Altar (Alcácer do Sal). As carpas mais pequenas serão sacrificadas para aliviar a pressão sobre as populações de barbos e achigãs, apurou o CM junto do Ministério do Ambiente.



O plano de intervenção naquelas duas barragens, que poderá estender-se ainda à do Monte da Rocha (Ourique), decorre das medidas preconizadas pela Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, um grupo interministerial que reuniu pela primeira vez na semana passada. As operações de remoção têm um caráter preventivo e deverão ficar concluídas até final de agosto.

A medida visa aliviar a pressão sobre as populações piscícolas afetadas pela descida do nível das águas. Os barbos e achigãs e as carpas de grandes dimensões, são as espécies a proteger.



As carpas de pequena e média dimensão são as sacrificadas nesta operação de prevenção, já que têm pouco "valor desportivo e de conservação"e são em grande número, segundo o Ministério do Ambiente .



Os peixes removidos vão ser transformados em isco de pesca ou em rações. Em último caso, poderão ser depositados em aterros ou enterrados.

Numa primeira fase, vai ser feito o levantamento das populações de cada albufeira. De seguida, os peixes serão retirados com o recurso a redes de pesca com malhagem adequada.



Segundo o biólogo da Universidade de Évora, Pedro Raposo, a solução "surge como adequada para evitar uma mortalidade massiva". "A redução da água leva a que as algas durante a noite consumam oxigénio a um ponto que pode ditar a morte dos peixes", explica. O barbo é poupado nesta ação por ser "um peixe nativo; quanto ao achigã, é por apresentar maior valor na pesca lúdica", considera.



SAIBA MAIS

Municípios têm restrições ao uso de água: Alandroal, Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Arronches, Borba, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Grândola, Redondo, Santiago do Cacém, Sines e Viana do Alentejo.



‘Cyprinus carpio’

A carpa é um peixe originário de grandes lagos e rios da Ásia, Europa e África. Nalguns locais é considerada espécie invasora. Alimenta-se de vegetais e outras pequenas substâncias. Pode ter até um metro de comprimento.