Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seca severa dura desde 30 de junho

O interior do País é a região mais atingida.

08:41

O Governo reconheceu ontem a existência de uma situação de seca severa no território continental desde 30 de junho, num despacho publicado em Diário da República. "Denota-se já nas atividades agrícolas que suportam a alimentação animal, culturas forrageiras e pastagens, quebras de produtividade relevantes, pelo que, em muitas situações, se antecipa o consumo das reservas existentes."



A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) alertou que "estão já afetadas todas as culturas, especialmente as de primavera-verão, mas também as permanentes, como a fruta" e se a situação se mantiver mais um mês, o mesmo pode acontecer à vinha e ao olival.



Segundo João Dinis, da direção da CNA, o interior do País é o mais atingido, dando o exemplo do distrito de Bragança.



No Alentejo, a empresa gestora do Alqueva anunciou ontem que vai facilitar o acesso de agricultores à água para o gado e rega de emergência.