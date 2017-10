Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seca sofre agravamento no primeiro mês de outono

Apelo para limitar consumo quando perto de 90% do País está em seca severa ou extrema.

Por João Saramago | 08:50

A seca sofreu um agravamento, decorrido um mês após o início do outono, revelam os dados obtidos referentes a três barragens existentes no norte, centro e sul do País. A barragem do Alto Lindoso, no rio Lima, apresentava ontem um volume de armazenamento de 34,8%, quando no final de setembro dispunha de 49,7% da capacidade máxima.



No Centro, Cabril, no rio Zêzere, registava um volume de armazenamento de 40,8%, quando a 30 de setembro o valor era de 41,3%, revelam os dados da Agência Portuguesa do Ambiente. Mais a Sul, Alqueva, no rio Guadiana, sofreu também um recuo. Passou de 71,2% no fim de setembro para 68,1%.



Outubro fica marcado por calor intenso e por alguma precipitação na última semana, mas esta não alterou os efeitos da seca. A precipitação ocorrida resultou num acréscimo muito limitado nas barragens: "Estamos a falar de 1% em média nas albufeiras, onde mais faltava a água", sustentou o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.

O Ministério do Ambiente recomenda às populações que limitem o consumo da água ao essencial, não lavando carros nem pátios à mangueira. Perto de 90% do País está em seca severa ou extrema.