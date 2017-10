Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SEF já tem novo diretor

Carlos Alberto Matos Moreira foi nomeado por Constança Urbano de Sousa.

A ministra da Administração Interna nomeou Carlos Alberto Matos Moreira para diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciou esta segunda-feira o MAI.



Segundo uma nota enviada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), Carlos Alberto Matos Moreira era oficial de Ligação do MAI junto da União Europeia, na Representação Permanente de Portugal, em Bruxelas.



O novo diretor ingressou no SEF em 1991, onde foi diretor regional do centro entre 2003 e 2007.



Carlos Alberto Matos Moreira substitui Luísa Maia Gonçalves, que se demitiu na semana passada.



Luísa Maia Gonçalves saiu na quarta-feira na sequência de uma reunião pedida pela ministra Constança Urbano de Sousa para a exonerar.



Os diretores nacionais adjuntos Joaquim Pedro Oliveira e António Carlos Patrício assumirão entretanto a direção interina do Serviço.