Seis bairros do Porto reabilitados este ano

Pizarro revelou, ainda, que a autarquia está a preparar uma resposta para os idosos que vivem sós e têm carências habitacionais.



"Das cerca de mil famílias que estão à espera de casa na [lista da empresa municipal] Domus Social, cerca de metade são famílias à espera de T1", disse o vereador, apontando a necessidade de "espaços residenciais confortáveis" para os mais velhos.



Manuel Pizarro indicou, ainda, que, "em mais de três mil das 13 mil casas da Câmara, mora uma pessoa sozinha".



Já o presidente da autarquia, Rui Moreira, indicou que "a média das rendas das habitações sociais ronda os 60 euros", ao mesmo tempo que "famílias com as mesmas carências pagam, no mercado de arrendamento, 250 a 300 euros".



"Temos de encontrar uma forma de reequilibrar esta equação", observou.



De acordo com o autarca, "o Estado abandonou a política de habitação social", deixando-a para os municípios, mas "sem transferência de fundos".



O vereador da CDU na Câmara do Porto, Pedro Carvalho, revelou no domingo que pretendia solicitar "dados precisos" sobre o projeto de reabilitação do Bairro do Bom Sucesso.



Pedro Carvalho falava à Lusa no final de uma visita àquele bairro, situado na União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, construído em 1958 e constituído por 128 fogos, distribuídos por seis blocos.



O vereador da Habitação da Câmara do Porto revelou esta terça-feira que pretende reabilitar este ano os bairros do Bom Sucesso, Bom Pastor, Falcão, Monte da Bela, Pereiró e Cerco, num investimento de cerca de 17 milhões de euros."Nos últimos três anos, a Câmara investiu 35 milhões de euros na reabilitação dos bairros. Trata-se de um investimento sem precedentes nestes quatro anos. Temos, também, um programa de manutenção preventiva, algo que nunca existiu na autarquia", frisou Manuel Pizarro (PS), na reunião camarária pública.O vereador respondia a questões do vereador da CDU sobre o bairro do Bom Sucesso, notando que a intervenção naquele local "está em fase de projeto", prevendo-se que as obras comecem "no segundo semestre" do ano.