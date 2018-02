Dois dos internados no Hospital CUF Descobertas saíram da unidade este sábado.

18:13

Em atualização

Seis dos 15 doentes diagnosticados com legionella já tiveram alta. De acordo com um boletim este sábado divulgado pelo Hospital CUF Descobertas, dois dos internados saíram desta unidade este sábado."Já durante o dia de hoje, dois dos doentes internados no Hospital CUF Descobertas tiveram alta clínica, mantendo-se cinco doentes no Internamento Geral, que continuam a evoluir positivamente no seu estado clínico. Dos 15 casos notificados à DGS até ao momento, um total de seis doentes já teve alta hospitalar, mantendo-se internados outros nove doentes, cinco doentes no Hospital CUF Descobertas, como referido, e os restantes quatro noutras unidades hospitalares", pode ler-se no documento.