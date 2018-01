Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Senti o chão a tremer e parecia um trovão”

Noite de sexta-feira interrompida no litoral alentejano por tremor de magnitude 3,7.

Por Joaquim Bernardo | 01:30

Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi registado na noite de sexta-feira, cerca das 20h30, no concelho de Odemira. O abalo foi sentido pela generalidade da população, mas não provocou danos materiais.



"Estava sentada no sofá e senti o chão a tremer e um barulho que parecia um trovão. O meu filho também sentiu e não tive dúvidas de que se tratava de um sismo. O meu filho falou com amigos e todos eles também sentiram", contou ao CM Maria Costa, habitante de Vila Nova de Milfontes.



Hélder Brás, taxista, relata uma experiência semelhante: "Estava a ver televisão e senti o sofá a tremer, não achei muito normal, depois é que percebi que era um sismo. Não foi muito intenso, mas deu perfeitamente para sentir. Hoje [ontem], o tema de conversa foi o sismo", frisou. Já Francisco Flores referiu que estava deitado e sentiu "a cama a tremer". "Não teve muita intensidade e foi coisa de segundos, mas ainda deu para assustar um pouco", explicou o morador.



Paulo Oliveira, em Sines, acrescentou que estava a jantar e sentiu "os copos e a mesa a mexer". "Nunca tinha sentido um abalo com esta intensidade", confessou. O tremor de terra "foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, cujo epicentro se localizou a cerca de 16 quilómetros a sudoeste de Odemira", explicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Além de Odemira, o abalo também foi sentido com alguma intensidade nos concelhos vizinhos de Sines, Aljezur e Monchique.



João Diamantino, em Aljezur, confirmou que "estava a andar na rua" e sentiu "um barulho estranho, parecia um trovão". O morador acabou por confirmar "com os vizinhos que também tinham sentido as coisas a mexer". As corporações de bombeiros destes concelhos confirmaram ao CM que o abalo não provocou danos materiais e que não foram chamados para qualquer ocorrência.



SAIBA MAIS

3,7

Foi a mesma magnitude do último sismo relevante registado em Portugal continental. Aconteceu há precisamente um mês, em Mesão Frio.



Escala

A escala de Richter foi desenvolvida em 1935 pelos sismólogos Charles F. Richter e Beno Gutenberg, do California Institute of Technology, nos EUA.



Lisboa, 1755

O sismo que devastou a capital no séc. XVIII terá tido, segundo especialistas, uma magnitude de 8,7 a 9 na escala de Richter.