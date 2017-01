Sepulturas romanas descobertas em obras

Sepulturas foram descobertas nas obras do largo das Mouras e já foram caracterizadas por arqueólogos





A descoberta foi feita quando se estavam a fazer escavações para a instalação de novas canalizações para águas pluviais, na sequência da construção de um novo parque de estacionamento no local.



Segundo ainda os responsáveis, além destes vestígios, foram ainda encontrados elementos da ocupação medieval islâmica, "designadamente uma pequena lixeira, na qual se recolheu um interessante conjunto de cerâmicas, enquadráveis entre os séculos XI e XII, bem como restos alimentares".

Seis sepulturas da época romana, datáveis entre os séculos III e V, foram descobertas no largo das Mouras Velhas, na Baixa de Faro, quando se estavam a fazer as escavações para a instalação de novas canalizações para águas pluviais. Os vestígios pertencem a uma necrópole que se estima ter cerca de 4 hectares e se estendem até ao largo da Pontinha."Esta necrópole foi identificada pela primeira vez em 1878 pelo arqueólogo Estácio da Veiga, que foi quem descobriu, no mesmo local, 38 sepulturas", explicou ao CM fonte da empresa Engobe - Arqueologia e Património Cultural, cuja equipa de arqueólogos, Paulo Botelho, Fernando Santos e Sónia Ferro, encabeçaram a caracterização e o registo da descoberta, em dezembro de 2016.As seis sepulturas fazem parte da antiga necrópole ‘Norte de Ossónoba’ (nome romano de Faro), entre o largo da Pontinha e o das Mouras Velhas, abrangendo uma área aproximada de 4 hectares.