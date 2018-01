Serra do Açor ganha 10 mil árvores solidárias

Campanha do El Corte Inglés angariou 20 mil euros para os bosques nacionais.

19:23

A Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza- vai plantar dez mil árvores na Serra do Açor, mais concretamente na freguesia de Pomares, situada no distrito de Coimbra, após a angariação de 20 mil euros durante a campanha solidária "Hoje ofereci uma árvore", que o El Corte Inglés levou a cabo durante a época do Natal.

Os fundos foram recolhidos através da venda de marcadores de livros, em papel reciclado, criados para o efeito e vendidos a um custo de 2 euros.

A reflorestação começa dia 21 de fevereiro e é aberta a voluntários. Todos os que quiserem participar, terão de enviar a sua inscrição para o email criarbosques@quercus.pt com assunto: "hoje ofereci uma árvore".



Recorde-se que a Serra do Açor foi destruída quase na totalidade pelos incêndios deste verão.