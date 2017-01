Serviço "Sexualidade em Linha" vai voltar a ser gratuito

A partir de agora, a linha volta a ser gratuita estando disponível através do 800 222 003.Segundo o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, que hoje esteve na comissão parlamentar da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para apreciação das políticas desta área, a informação gratuita e a promoção da saúde dos jovens é o cumprimento de um dos seus direitos, independentemente dos seus recursos.O horário de funcionamento desta linha será também alargado aos sábados, entre as 10 e as 17 horas, e alterado o horário durante a semana, passando a ser das 11 às 19 horas. Até agora estava disponível entre as 10 e a 18 horas.Os principais utilizadores do serviço são jovens mulheres entre os 18 e 25 anos, sobretudo das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte e as questões mais comuns colocadas pelos jovens prendem-se com a utilização de métodos contracetivos e informações gerais sobre sexualidade, relacionadas com relações e práticas sexuais e questões médicas relacionadas com sexualidade.A Sexualidade em Linha, segundo dados da secretaria de Estado, tem também registado uma procura crescente por parte de profissionais de saúde, que procuram esclarecer questões específicas sobre saúde sexual e reprodutiva que lhes são colocadas pelos seus utentes.