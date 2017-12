Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Serviços da MEO repostos em Constância dois dias depois de avaria

Avaria privou entre 100 a 150 residências e respetivas famílias.

Por Lusa | 19:33

Os serviços da MEO foram esta terça-feira repostos na freguesia de Constância, dois dias depois de uma avaria que privou dezenas de famílias de telefone fixo, internet e televisão naquele município do distrito de Santarém.



"Os serviços foram hoje repostos, durante a tarde, e é de lamentar que os clientes desta operadora tenham sido privados dos seus serviços durante quase três dias nesta altura do ano e que não tenham tido uma resposta tão célere como desejariam por parte da operadora", disse esta terça-feira à Lusa o presidente da junta de freguesia de Constância, José Manuel Rita.



Segundo o autarca, a avaria privou "desde a madrugada de domingo, o dia de segunda-feira e até ao final da tarde de hoje [terça-feira] entre 100 a 150 residências" e respetivas famílias.



"Este tem sido um Natal no mínimo diferente, sem acesso a telefone fixo, sem computador e emails, porque não temos internet, televisão, nem acesso a qualquer tipo de informação ou entretenimento", disse na segunda-feira à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Constância, que criticou a "falta de uma resposta mais célere" por parte da operadora para a reposição do serviço.



Contactado na segunda-feira pela Lusa, o departamento técnico da MEO disse que, sendo "dia de Natal, não haveria serviço de técnicos para o exterior".



Por seu lado, fonte oficial da Altice, dona da operadora Meo, afirmou ter a confirmação de que o serviço estaria reposto esta terça-feira, o que veio a suceder.