Serviços mínimos decretados em dia de greve dos professores

Foram decretados os serviços mínimos para a greve dos professores de dia 21 de junho, confirma a Federação Nacional de Professores (Fenprof) esta setxa-feira.

A paralisação foi agendada pela Fenprof e pela Federação Nacional de Educação (FNE).

Assim, no próximo dia 21, os alunos inscritos nos exames de Física e Química, Geografia e História da Cultura e das Artes nas prova de aferição de Matemática e Estudo do meio poderão realizar as avaliações.

A Fenprof dará ainda esta sexta-feira à tarde, em Coimbra, uma conferência de imprensa sobre esta decisão.

