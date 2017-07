Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete distritos em aviso amarelo por causa do calor

Saiba que temperaturas esperar esta quarta-feira.

08:26

Sete distritos do interior Norte, Centro e Sul do país estão esta quarta-feira sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) por causa das condições meteorológicas.



Segundo o IPMA, estão sob aviso amarelo, o terceiro mais greve de quatro níveis, os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.



No caso do distrito de Setúbal, o aviso amarelo dura até às 21h00 de hoje e nos restantes prolonga-se até às 21h00 de quinta-feira.



O aviso amarelo é emitido para os casos de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Para hoje, o IPMA prevê uma pequena subida da temperatura mínima e vento forte com rajadas no litoral oeste e nas terras altas.



Com a subida das temperaturas, os termómetros deverão chegar aos 39 graus em Beja e Évora, 38 em Castelo Branco, 37 em Portalegre, 36 em Santarém, 34 em Bragança, 33 em Vila Real e Viseu, 32 em Lisboa e 31 em Coimbra.