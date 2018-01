Sete distritos sob aviso laranja a partir de quarta-feira

Estão previstas ondas que podem chegar aos 10 metros.

Por Lusa | 07:12

Sete distritos de Portugal continental vão estar a partir da tarde de quarta-feira sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa da agitação marítima, com previsão de ondas que podem chegar aos 10 metros.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estarão sob aviso laranja a partir das 14h59 de quarta-feira os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa por causa do estado do mar, que esta terça-feira obrigou ao fecho de duas barras (Viana do Castelo e Lisboa) e condicionou outras três.



Também por causa do estado do mar três outros distritos - Faro (Costa Ocidental), Setúbal e Beja - estarão a partir de quarta-feira sob aviso amarelo, com previsão de ondas de noroeste com quatro a cinco metros.



Estes avisos prolongam-se até final da tarde de quinta-feira.