Orçamento Participativo Jovem Portugal conhece vencedores

Sete projetos escolhidos vão ser apresentados por Rui Unas esta segunda-feira.

Por Lusa | 08:00

Sete projetos de jovens, para iniciativas nas áreas da Inovação Social, Sustentabilidade Ambiental, Desporto Inclusivo e Educação para as Ciências, ganharam o Orçamento Participativo Jovem Portugal e recebem agora verbas para se tornarem uma realidade.



O Centro da Juventude de Lisboa será esta segunda-feira o palco da apresentação pública dos sete projetos vencedores.



O Orçamento Participativo Jovem Portugal (OPJP), aprovado em Conselho de Ministros em setembro com o objetivo de reforçar a qualidade da democracia e o maior envolvimento dos cidadãos jovens nos processos de decisão, recebeu 400 propostas e teve 10 mil votantes.



Para esta primeira edição, o OPJP dispõe de 300 mil euros para financiamento das iniciativas dos jovens.



"Liga-te à Pateira", um projeto apresentado por Inês Tavares de Castro, Hélder da Silva Arede e Alexandre Resende Reis Pires, é um dos vencedores, propondo a reabilitação do percurso pedestre que liga a zona da Pateira de Óis da Ribeira (concelho de Águeda) até ao afluente em Requeixo (concelho de Aveiro), numa ligação com uma extensão aproximada de 3,6 quilómetros.



Com o projeto "Arribeirar", a jovem Sandrina Dias Pereira propõe recuperar um bosque à beira-rio que liga as terras de Ameal e Vale Domingos, no município de Águeda, reintroduzindo fauna e flora autóctone.



Já a proposta "O Grande Livro do Parque" visa a criação de um centro interpretativo pedagógico no parque botânico de Vale Domingos (próximo da cidade de Águeda).



Catarina Isabel Oliveira Tomaz, a autora, explica no projeto que o objetivo é transformar visitantes em pequenos cientistas através de uma experiência simulada de trabalho de campo, descobrindo espécies, aprendendo a observar com detalhe e participando em iniciativas de proteção da biodiversidade.



Igualmente financiado será o projeto "Banco de Ajudas Técnicas Desportivas", proposto por Maria Margarida de Carvalho Patrocínio, uma iniciativa que visa proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas com deficiência motora, permitindo e fomentando a prática desportiva através da cedência gratuita, a título temporário, de equipamentos adaptados para a prática desportiva.



Por seu lado, a ideia de "Gym4All", segundo Bruna Cosme Martins, nasceu da paixão de um grupo de jovens praticantes de uma modalidade que surgiu e existe apenas em contexto escolar no concelho de Seia: a ginástica.



O objetivo é criar, em parceria com entidades do concelho, um projeto de desenvolvimento da modalidade.



Ana Teresa da Silva Bento ganhou financiamento para pôr em prática a "APP Caderneta do Aluno", que visa criar um vínculo mais forte e uma comunicação permanente entre encarregados de educação e professores.



Através desta aplicação, qualquer pai pode aceder fácil e gratuitamente ao comportamento/assiduidade e empenho do seu educando, através do seu 'smartphone'.



Já Marta Silva e Joana Amorim apresentaram um projeto de partilha gratuita de bicicletas no distrito de Viana do Castelo, a Minhotacleta.



O projeto prevê a aquisição de bicicletas que estarão disponíveis em parques e infraestruturas de apoio ao turismo, podendo cada cidadão levantar as bicicletas num ponto e entregá-las noutro diferente mediante a apresentação de um cartão ou código.



A sessão de apresentação destes projetos vencedores vai ter transmissão ao vivo no canal do YouTube "Maluco Beleza" e em simultâneo nas plataformas do #OPJovem.



O apresentador Rui Unas vai conversar com o ministro da Educação e com os jovens proponentes dos projetos vencedores da edição 2017.