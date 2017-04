Sever do Vouga procura ideias para valorizar produção de mirtilo

De acordo com o regulamento do concurso, as ideias a apresentar até dia 28, deverão corresponder a otimização do processo produtivo dos pequenos frutos e, ou, a novos produtos, através da transformação do mirtilo, sendo atribuído um conjunto de prémios às ideias vencedoras.

O Centro de Inovação de Sever do Vouga (VougaPark) e a Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial (Agim) anunciaram esta quarta-feira o lançamento de um concurso para melhorar a produção de mirtilos e a sua comercialização.Trata-se do Concurso de Ideias "AgrInnovation" que surge no seguimento da identificação de vários problemas e necessidades detetadas junto do universo de produtores de pequenos frutos."O objetivo principal passa por estimular o empreendedorismo inovador de base regional assente no setor agroalimentar, área estratégica do Vougapark sedeado em Sever do Vouga, bem como apoiar a concretização de ideias com forte potencial de negócio, através da facilitação a serviços de apoio especializados, assim como parcerias de negócio estratégicas", refere uma nota de imprensa das duas entidades.