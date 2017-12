Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicato da Hotelaria acusa hotéis do Porto de não reverem salários desde 2011

Preços foram, no entanto, atualizados com um aumento que vai de 16% a 45%, comparativamente a 2016.

Por Lusa | 20:27

O Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria denunciou que os hotéis do Porto "estão praticamente esgotados" e que promovem um "aumento de preços entre os de 16% a 45%", mas continuam "desde 2011 sem rever a tabela salarial".



No comunicado enviado à agência Lusa, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte (STIHTRSN) informou estar a "fazer um levantamento" dos hotéis do Porto que vão festejar a passagem de ano, tendo constatado que "estão todos praticamente esgotados e que atualizaram os preços com um aumento que vai de 16% a 45%, comparativamente a 2016".



Assumindo "nada ter" contra a atualização dos preços nos hotéis, o sindicato disse "não poder aceitar que o patronato deixe para trás os trabalhadores", salientando que a "tabela salarial do setor não é revista desde 2011".



"Muitos hotéis deram aumentos salariais por força da pressão sindical e da luta dos trabalhadores", prossegue o comunicado, sinalizando os "casos de hotéis de cinco estrelas, como são o Intercontinental Porto e o Crowne Plaza Porto, explorados pelo mesmo grupo económico, que não cumprem a contratação coletiva, designadamente no que toca ao pagamento do trabalho em dia feriado".



Acusando os "poucos hotéis que mantiveram praticamente os preços de 2016" de terem "alterado a qualidade do serviço para pior", disse terem estes optado pelo "self-service em lugar de serviço de menu" para, assim, "pouparem nos salários com o pessoal".



Dando conta de "negociações muito difíceis do contrato coletivo de trabalho com a associação patronal Associação Portuguesa Hotelaria, Restauração e Turismo", o sindicato argumenta que "apesar da situação excelente do setor", as empresas insistem na "retirada de direitos aos trabalhadores" e estão indisponíveis para "repor o poder de compra perdido em sete anos pela inflação registada de 9%, quanto mais dividir os fabulosos lucros que estão a beneficiar com o exponencial crescimento verificado".