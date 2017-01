Sindicato satisfeito com greve na recolha do lixo em Coimbra

O pré-aviso de greve "só abrangia os 100 trabalhadores" do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos, esclareceu, demarcando-se da contabilização da Câmara Municipal, que faz um balanço da adesão à greve com base no total de trabalhadores da Divisão de Ambiente, afirmou o sindicalista da CGTP."Fazemos um balanço muito positivo" dos quatro dias de greve, sublinhou.Ainda de acordo com Aníbal Martins, a adesão foi de 95% no primeiro turno de trabalho, na sexta-feira, entre as 08h30 e as 16h30, mas atingiu os 100% no sábado e hoje."As nossas reivindicações são mais do que justas e de unidade dos trabalhadores", defendeu.Em declarações à Lusa, o vereador da Câmara Municipal com o pelouro do Ambiente, Carlos Cidade, desvalorizou o impacto da greve em termos de adesão e de acumulação de lixo na cidade."Há zonas onde se nota mais", com acumulação de sacos de detritos nos contentores, sobretudo onde existem restaurantes e outros estabelecimentos do setor alimentar, referiu.O vereador do PS Carlos Cidade, antigo líder da União dos Sindicatos de Coimbra, disse que hoje deveriam estar ao serviço 102 trabalhadores da recolha do lixo e que 41 fizeram greve, tendo os trabalhadores gozado o feriado de Ano Novo.Na sexta-feira e no sábado, a autarquia registou adesões de 21 e 18 operários, dos cerca de 83 e 23 que deveriam trabalhar nesses dias, respetivamente.O STAL explica, numa nota divulgada na semana passada, que os trabalhadores reclamam o pagamento de 3,5 horas semanais "feitas a mais" durante seis anos (desde 2007 a 2012) e o gozo de dias de folga "acumulados desde 2004" e que a Câmara de Coimbra "insiste em reter, não lhe reconhecendo o legitimo direito".O sindicato exige ainda a manutenção do serviço público de recolha de resíduos urbanos e a "contratação de mais trabalhadores e aquisição de viaturas e equipamento de trabalho", o direito à marcação de férias "de forma igual para todos os trabalhadores" e manifesta-se contra "a diminuição do número de dias de férias para os trabalhadores por turnos".A greve, que começou às 00h00 de sexta-feira e termina às 24h00 de hoje, é ainda justificada pela exigência de melhores condições de higiene e segurança no local de trabalho, melhor e mais fardamento, melhores balneários e consequentes meios de apoio à laboração daqueles serviços camarários.O STAL culpa a anterior gestão camarária da coligação PSD/CDS-PP pelo "grave problema" que afeta estes trabalhadores, mas também o atual executivo, liderado por Manuel Machado, que "manteve e alimentou este problema".O sindicato lamenta que a Câmara, já com o socialista na presidência, tenha recorrido de uma sentença judicial favorável aos trabalhadores, "negando aquilo que disse na oposição e na campanha eleitoral, que deveriam ser repostos os direitos" dos trabalhadores."Não há forma de solucionar isso. A Câmara tem de cumprir as sentenças judiciais", respondeu Carlos Cidade, recordando que o Supremo Tribunal Administrativo "não deu razão" aos trabalhadores quanto à primeira reivindicação, que inclui o pagamento de 3,5 horas semanais "feitas a mais" entre 2007 e 2012.No entanto, para o sindicalista Aníbal Duarte, "já é mais do que tempo" de a Câmara Municipal solucionar este conflito laboral.