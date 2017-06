Sindicatos de professores chamados esta tarde ao Ministério da Educação

Os professores exigem compromissos relativamente a novos concursos para integrar professores precários, a um regime especial de aposentação e uma reorganização dos horários de trabalho.



O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, acrescentou que a reunião terá a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.Os professores exigem compromissos relativamente a novos concursos para integrar professores precários, a um regime especial de aposentação e uma reorganização dos horários de trabalho.

A Federação Nacional da Educação (FNE) e a Federação Nacional dos Professores (Fenprof). que foram chamadas para uma reunião no Ministério da Educação esta terça-feira pelas 15h00, disseram à agência Lusa os dirigentes de ambas as estruturas sindicais.As federações sindicais marcaram uma greve para quarta-feira, dia de exames nacionais e provas de aferição, para a qual foram determinados serviços mínimos.Em declarações à Lusa, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, afirmou que parece haver alguma abertura por parte do ministério para negociar com os sindicatos.