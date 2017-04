Sindicatos médicos fazem aviso ao primeiro-ministro três semanas antes da greve

Os médicos agendaram uma greve nacional para dias 10 e 11 de maio, contra a ausência de medidas concretas do Governo, nomeadamente a reposição do pagamento das horas extras, que estão a receber a 50% desde 2012.Sobre a aprovação em Conselho de Ministros das alterações ao diploma que restitui parte do pagamento das horas extraordinárias, o SIM e a Federação Nacional dos Médicos consideram que o se conhece tem "carácter vago e de mera declaração de intenções, fugindo a objetivações temporais e quantitativas".Os sindicatos terminam a carta indicando que esperam que as preocupações dos médicos sejam "adequadamente interpretadas" pelo primeiro-ministro.O Governo tinha publicado este ano um diploma a restituir parte das horas extraordinárias apenas para os profissionais que fazem urgência externa e cuidados intensivos, mas as organizações médicas exigiram de imediato que fosse aplicado a todos os profissionais.O ministro da Saúde garantiu verbalmente que o pagamento das horas extraordinárias a 75% aos médicos teria efeitos retroativos a 01 de abril. Em reuniões com os sindicatos, o Ministério da Saúde tem-se comprometido a repor os restantes 25% até ao fim deste ano.Os sindicatos têm reiterado que estão cansados de promessas sem concretização de medidas.